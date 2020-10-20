Пять политических партий преодолевают 5% барьер на местных выборах в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным данным, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5%-й барьер преодолевают пять политсил:

"Слуга народа" может получить 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5%;

"Европейская солидарность" - 13,2%;

"Батькивщина" - 8,6%;

"За майбутнє" - 7,4%.

Менее 5% набирают:

Партия "Наш край" - 4%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%;

"УДАР Виталия Кличко" - 2,7%;

ВО "Свобода" - 2,3%;

Партия Шария - 1,9%;

"Пропозиция" - 1,6%;

"Голос" - 1,4%;

"Сила и честь" - 1,2%;

"Победа Пальчевского" - 0,9%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% - возможно примут участие, 13% - маловероятно.

58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% - не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся 73%.

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно. За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

Опрос проводился 16-19 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,4%.

Напомним, согласно опросу, более 45% украинцев против создания свободной экономической зоны на Донбассе.