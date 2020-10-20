Накануне выборов в рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа". Более 20% у местных партий
Пять политических партий преодолевают 5% барьер на местных выборах в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Согласно обнародованным данным, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5%-й барьер преодолевают пять политсил:
- "Слуга народа" может получить 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5%;
- "Европейская солидарность" - 13,2%;
- "Батькивщина" - 8,6%;
- "За майбутнє" - 7,4%.
Менее 5% набирают:
- Партия "Наш край" - 4%;
- Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%;
- "УДАР Виталия Кличко" - 2,7%;
- ВО "Свобода" - 2,3%;
- Партия Шария - 1,9%;
- "Пропозиция" - 1,6%;
- "Голос" - 1,4%;
- "Сила и честь" - 1,2%;
- "Победа Пальчевского" - 0,9%.
Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.
О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% - возможно примут участие, 13% - маловероятно.
58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% - не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся 73%.
В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно. За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.
Опрос проводился 16-19 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,4%.
Напомним, согласно опросу, более 45% украинцев против создания свободной экономической зоны на Донбассе.