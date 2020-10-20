Пять политических партий преодолевают барьер на местных выборах, фото: 112.ua

Пять политических партий преодолевают 5% барьер на местных выборах в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным данным, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5%-й барьер преодолевают пять политсил:

  • "Слуга народа" может получить 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5%;
  • "Европейская солидарность" - 13,2%;
  • "Батькивщина" - 8,6%;
  • "За майбутнє" - 7,4%.

Менее 5% набирают:

  • Партия "Наш край" - 4%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%;
  • "УДАР Виталия Кличко" - 2,7%;
  • ВО "Свобода" - 2,3%;
  • Партия Шария - 1,9%;
  • "Пропозиция" - 1,6%;
  • "Голос" - 1,4%;
  • "Сила и честь" - 1,2%;
  • "Победа Пальчевского" - 0,9%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% - возможно примут участие, 13% - маловероятно.

58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% - не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся 73%.

опрос от группы Рейтинг

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно. За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

Опрос проводился 16-19 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,4%.

Напомним, согласно опросу, более 45% украинцев против создания свободной экономической зоны на Донбассе.

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