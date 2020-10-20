Соцопрос показала, что больше половины украинцев ожидают фальсификаций на местных выборах. Фото: "Страна"

Социологический опрос показал, что практически половина украинцев ожидает фальсификаций на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг местных выборов 2020", который провела социологическая группа "Рейтинг" (Rating Group Ukraine). Опрос проводили 16-19 октября, среди населения Украины от 18 лет и старше, во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Результаты показали, что 48% украинцев ожидают на местных выборах незначительных фальсификаций, а 28% уверены, что они будут значительными.  И только 16% среди опрашиваемых считают, что на грядущих выборах вообще не будет никаких фальсификаций. 

Опрос украинцев перед местными выборами. Скриншот ratinggroup.ua

Негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение) 62% респондентов. 19% опрошенных относятся к этому нейтрально, 15% - положительно.

Опрос украинцев перед местными выборами. Скриншот ratinggroup.ua

Но лично с попытками подкупа сталкивались лишь 6%, 11% знают об этом от родственников и знакомых, а 81% совсем не имели такого опыта во время текущей избирательной кампании.

Опрос украинцев перед местными выборами. Скриншот ratinggroup.ua

Что касается безопасности во время пандемии, то только треть опрошенных знают о рекомендации не брать с собой на участки детей, 65% - не знают. 87% респондентов поддерживают такую рекомендацию, только 10% - противоположного мнения. 57% опрошенных слышали о рекомендации Кабинета министров Украины голосовать на выборах личной ручкой, 42% - не слышали.

Опрос украинцев перед местными выборами. Скриншот ratinggroup.ua

Опрос украинцев перед местными выборами. Скриншот ratinggroup.ua

Ранее мы сообщали, что по опросу Opendatabot украинцы поддерживают четыре из пяти вынесенных на опрос идей Зеленского и в целом не поддерживают жители страны только создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Также "Страна" писала, что результатам опроса Зеленского не будут доверять 40% украинцев.

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