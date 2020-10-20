Социологический опрос показал, что практически половина украинцев ожидает фальсификаций на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг местных выборов 2020", который провела социологическая группа "Рейтинг" (Rating Group Ukraine). Опрос проводили 16-19 октября, среди населения Украины от 18 лет и старше, во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Результаты показали, что 48% украинцев ожидают на местных выборах незначительных фальсификаций, а 28% уверены, что они будут значительными. И только 16% среди опрашиваемых считают, что на грядущих выборах вообще не будет никаких фальсификаций.

Негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение) 62% респондентов. 19% опрошенных относятся к этому нейтрально, 15% - положительно.

Но лично с попытками подкупа сталкивались лишь 6%, 11% знают об этом от родственников и знакомых, а 81% совсем не имели такого опыта во время текущей избирательной кампании.

Что касается безопасности во время пандемии, то только треть опрошенных знают о рекомендации не брать с собой на участки детей, 65% - не знают. 87% респондентов поддерживают такую рекомендацию, только 10% - противоположного мнения. 57% опрошенных слышали о рекомендации Кабинета министров Украины голосовать на выборах личной ручкой, 42% - не слышали.

Ранее мы сообщали, что по опросу Opendatabot украинцы поддерживают четыре из пяти вынесенных на опрос идей Зеленского и в целом не поддерживают жители страны только создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Также "Страна" писала, что результатам опроса Зеленского не будут доверять 40% украинцев.