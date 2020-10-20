Президент Владимир Зеленский анонсировал поездку 120 депутатов партии "Слуга народа" на Донбасс, чтобы они получили информацию о ситуации на фронте от военных и местных жителей.

Об этом президент заявил во время своего послания Верховной Раде, передает Гордон.

"Завтра 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты", – сказал Зеленский.

Президент при этом не озвучил, какие именно районы Донбасса посетят депутаты.

Зеленский добавил, что всегда приглашает мировых лидеров посещать не только Киев, но и Донецкую и Луганскую области.

"Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии, спецпредставителем главы ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине. Они видят реальную ситуацию там и передают ее другим нашим партнерам", – заявил он.

Напомним, сегодня ранее Зеленский призвал в Раде готовиться к деоккупации Донбасса и не бояться слова "амнистия".

Также мы сообщали, что согласно опросу, более 45% украинцев против создания свободной экономической зоны на Донбассе.