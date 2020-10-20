Министр здравоохранения Украины Максим Степанов хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина в транспорте и супермаркетах. Также он назвал четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине, последний из которых приведет к коллапсу медицинской системы, когда помощь будет оказываться избирательно.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады Украины во время сегодняшнего заседания парламента.

"Минздрав обращается к органам по усилению контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях", - сказал он.

Также он призвал украинцев в местах, где возможна максимальная передача вируса и инфицирования, придерживаться рекомендаций, которые предоставило министерство здравоохранения: носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

Степанов заявил, что ведомство готовится к любой ситуации, которая может возникнуть во время пандемии коронавируса, также и до самого страшного.

Степанов назвал четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине.

Первый уровень, "в котором сейчас находится Украина". "Ежедневный суточный прирост новых заболевших Covid-19 5 000-7 000 тысяч. "Такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать", - сказал он.

Второй уровень. Ежедневный прирост зараженных коронавирусом достигнет 8 000-10 000. Когда заполненность коек больных Covid-19 будет составлять около 70% по Украине. "На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие нежели", - сказал глава Минздава. По его словам, в этом случае, ведомство увеличит койки во всех медучреждениях на уровень 30% от всего фонда коек. Это 52 тысячи. На этом уровне также в Украине добавят койки за пределами министерства охраны здоровья, количество медработников увеличится в больницах, предназначенных для больных Covid-19 за счет врачей из других отделений и за счет заключения контракта. Усилится контроль за соблюдением карантинных мер во всех территориальных единицах.

Третий уровень. Каждый день 11 000 - 15 000 новых зараженных коронавирусом. Заполненность коек больных Covid-19 будет составлять не менее 85% по Украине. К мероприятиям второго уровня будет добавлен жесткий карантин по всей стране с использованием всех ограничений "красной зоны". Будет мобилизация всех медработников и других категорий работников с привлечением полевых госпиталей.

Четвертый уровень - это когда ресурсы медицинской системы исчерпаны. Тогда каждый день будет больше 20 00 новых случаев коронавируса в день. Помощь пациентам будет избирательной. Медики будут решать на месте, кого спасать, а кого - нет: "Мы будем вынуждены применить протокол и медицинского сортирования с приоритетом предоставления мед.помощи", - сказал Степанов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал количество новых больных с коронавирусом украинцев в сутки, которое приведет к введению жёсткого карантина в стране. "9500 инфицированных ежесуточно".

Ранее мы писали, что 15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров.