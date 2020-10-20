Со следующего года президент Владимир Зеленский планирует изменить формат ежегодного послания главы государства Раде. В парламент он хочет приглашать представителей народа, а само обращение загружать в сеть, чтобы его можно было скачать по QR-коду.

Об этом в ходе послания Раде 20 октября заявил Зеленский.

"Время менять традиции. Депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять. По QR-коду, который лежит перед вами, можете скачать все послание", - сказал глава государства.

По его мнению в Раду в день послания нужно приглашать людей со всей Украины, при этом речь не о представителях власти, а об украинцах разных профессий и разного социального статуса.

"Уважаемые, я предлагаю со следующего года приглашать из каждой области Украины военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов и отчитываться о том, что сделано, и презентовать планы на будущее людям, которые наняли меня на работу на 5 лет", - сказал Владимир Зеленский.

Депутаты в зале, большинство из которых входят в президентскую фракцию, встретили такое предложение аплодисментами.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 20 октября Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде.

Также мы сообщали, что Зеленский захотел сделать возможным голосование в интернете на выборах президента-2024.