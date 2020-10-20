В Киеве, как и по всей Украине, с каждым днем растет число новых зараженных Covid-19. За минувшие сутки болезнь выявили еще у 462 киевлян.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирусом. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 31 310", - сообщил мэр.



По данным на 20 октября, в Киеве заболели:



- 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет,



- 178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет,



-5 девочек от 5 до 17 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Заболели так же и 15 медиков.



В больницы столицы попали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.



Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 97, в Оболонском - 64 и в Святошинском районе - 48 случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине, по данным на 20 октября, зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса.