Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 20 октября выступал с посланием Верховной Раде, заявил, что на следующих выборах президента граждане должны иметь возможность участвовать в голосовании онлайн.

"Наша цель на ближайшие годы – сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах (в 2024 году - Прим. Ред.) граждане должны иметь возможность, по желанию, голосовать в интернете", - заявил Владимир Зеленский, обращаясь к народным депутатам в Раде.

Напомним, что во вторник, 20 октября, Владимир Зеленский решил выступить с посланием к украинскому парламенту. Оно состоялось за пять дней до местных выборов. Как это было рассказала "Страна".

Также на сегодняшнем выступлении президент заявил, что виновный за сдачу Крыма должен нести ответственность.