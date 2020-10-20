Зеленский выступает с посланием к Верховной Раде 20 октября. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 20 октября выступал с посланием Верховной Раде, заявил, что на следующих выборах президента граждане должны иметь возможность участвовать в голосовании онлайн.

"Наша цель на ближайшие годы – сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах (в 2024 году - Прим. Ред.) граждане должны иметь возможность, по желанию, голосовать в интернете", - заявил  Владимир Зеленский, обращаясь к народным депутатам в Раде. 

Напомним, что во вторник, 20 октября, Владимир Зеленский решил выступить с посланием к украинскому парламенту. Оно состоялось за пять дней до местных выборов. Как это было рассказала "Страна".

Также на сегодняшнем выступлении президент заявил, что виновный за сдачу Крыма должен нести ответственность.

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