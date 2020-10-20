Среди пяти вопросов, о которых президент Владимир Зеленский хочет спросить украинцев в ходе опроса 25 октября, самыми популярными являются сокращение количества нардепов и обсуждение использования гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

В целом не поддерживают жители страны только создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, который проводился сервисом Opendatabot.

Так, в опросе приняли участие 120 998 украинцев. Оказалось, что из них 91 258 или 75,42%, поддерживают идею Зеленского о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах. 24,58% (29 740 человек) выступили против.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе не поддерживают 64,18% опрошенных (75 950 человек), за эту идею выступают 35,82% (42 391 человек).

Предложение сократить число нардепов с 450 до 300 пользуется наибольшей популярностью: его поддержали 88,32% участников опроса (103 900 человек). Против - 11,68% (13 741 человек).

Легализацию медицинской марихуаны поддерживают 76,69% респондентов (89 532 человека), против - 23,31% (27 213 человек).

Право Украины на использование гарантий безопасности, обозначенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее территориальной целостности поддерживают 88,12% опрошенных (100 869 человек), не поддерживают -11,88% (13 579 человек).

Напомним, ранее социологи выяснили, что проведение всеукраинского опроса в день местных выборов не поддерживает каждый пятый украинец.

Также мы писали, что результатам опроса Зеленского не будут доверять 40% украинцев.