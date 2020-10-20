Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией "неудовлетворительно".

Об этом украинский лидер рассказал во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде.

"Моя оценка неудовлетворительная. Но ее можно исправить", - сказал он.

Президент добавил, что каждое совещание с правоохранительными органами начинает с вопроса "где посадки?".

"Люди говорят: "Весна пришла. Где посадки?". Верите или нет, но именно этим вопросом я начинаю каждое совещание с руководителями правоохранительных органов", - рассказал Зеленский.

Также он заявил, что ему надоело такое отношение правоохранительных органов к борьбе с коррупцией в Украине. В связи с этим, глава государства призвал народных депутатов сосредоточиться на принятии антикоррупционной стратегии.

Кроме того он сказал, что "докажет всем", что в Украине можно полностью искоренить коррупцию. "И мне все равно, сколько ради этого нужно будет изменить генеральных прокуроров, министров или других руководителей", - подытожил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он сказал, что уволит генпрокурора Ирину Венедиктову, если не увидит результатов ее работы до конца года.

Также мы писали, что президент, во время всеукраинского опроса, спросит украинцев, хотят ли они пожизненных сроков для коррупционеров.