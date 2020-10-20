Владимир Зеленский сегодня в четвертый раз выступил с обращением к Верховной Раде.

Предыдущие три раза касались разного рода "кадровых" вопросов: то он распустил парламент, то представил новый Кабмин, то уволил этот Кабмин, а заодно и снял генпрокурора.

Сегодняшнее послание состоялось за пять дней до выборов. Поэтому кадровые вопросы в нем отсутствовали - вместо этого Зеленский посвятил весь текст своим собственным достижениям. А также полемике с политическими оппонентами.

То есть обращение оказалось предвыборной акцией. Зе использовал парламент как повод показаться на публике за несколько дней до голосования, где у "Слуги народа" достаточно сложная ситуация.

"Страна" проанализировала речь президента.

Послание Зе. Конкретика

Зеленский говорил много общих фраз и многократно повторяемых заявлений. Мы собрали более-менее конкретные вещи, о которых упомянул президент.

Донбасс. Зе анонсировал принятие пакета "переходных" законов для Донбасса после его "безопасной реинтеграции". Среди прочего упомянул амнистию, которая будет избирательной.

"Страшное слово "амнистия". Не про всех и не про избежание ответственности, а про миллионы наших граждан, на руках которых нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал. Не нужно бояться. Достойное будущее только с Украиной", - сказал Зе.

Отметим, что Минским соглашениям эта амнистия задумана как всеобщая. И очевидно, что реинтегрировать ОРДЛО на условиях Украины - хотим сажаем, хотим помилуем - в данном случае вряд ли станут.

Тем более, что в реальности все будет еще хуже. Политики Зе-команды, например, уже заявляют, что готовят "закон о коллаборантах". И есть большие сомнения, что в их список войдут только те, кто воевал против Украины с оружием в руках. Ведь уже сейчас преследуют всех, кто имеет хоть какое-то касательство к сепаратистам (например, на уровне проведения "выборов").

Программа развития до 2030 года. Её через две недели должен представить Кабмин на основе "аудита экономики Украины". Судя по предыдущим программам - ничего сенсационного ждать не приходится.

Но странно, что аудит не догадались сделать на пару недель раньше и совместить с посланием президента. Тогда бы он мог больше говорить о перспективах страны и конкретных обязательствах власти, чего в итоге так и не прозвучало (к этой теме мы еще вернемся).

Военные базы. Зеленский анонсировал постройку двух украинских военных баз на Черном море. Будут ли там базироваться в том числе иностранцы, Зе не упомянул, но разговоры такие упорно ходят.

Местные выборы. Президент заявил, что завтра нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс. Понятный пиар-ход в свете того, что на востоке Украины у партии президента провальные рейтинги. Также Зе выступил за свободную экономическую зону на Донбассе.

Учитывая, что за нее большинство населения Украины может и не проголосовать, то и здесь речь скорее всего о том, чтобы вызвать предвыборный интерес у жителей Донбассе.

Борьба с фейками. Зеленский анонсировал создание в Украине штаб-квартиры "Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде".

Отметим, что именно этот вопрос - информационной войны - Зе обсуждал в Лондоне с главой разведки Ми-6. То есть можно предположить, что создание "штаба" - продолжение их договоренностей. И речь может идти о новой структуре, которая будет заниматься в Украине преследованием инакомыслия в СМИ.

Причем сам же президент дал понять, что под пропагандой понимает оппозиционные телеканалы: с трибуны Рады он обратился к отдельным депутатм и, не называя их имен, предложил войти в экспертный совет "штаба" как "специалистов по фейкам".

Видимо, имелись в виду руководители "Оппозиционной платформы" и "Европейской солидарности", которые контролируют ряд новостных телеканалов. Впрочем, судя по деятельности команды Зе, реально атаковать будут каналы, связанные с ОПЗЖ - NewsOne, 112 и ZiK.

Медицина. Зеленский перед выборами снова раскритиковал медреформу Супрун, хотя по факту она до сих пор не остановлена. При этом он дал конкретное обещание, что зарплата врача должна составлять 20 тысяч гривен.

Выборы-2024. На них, как обещал Зеленский, будет возможность голосования через смартфон.

Общий смысл послания Зеленского

Как видим, конкретики на будущее в послании президента оказалось немного. И это главный вопрос к обращению Зеленского.

Сам формат послания предусматривает выдвижение каких-то ключевых целей страны на ближнюю и дальнюю перспективу. Однако этого в речи главы государства почти не было. Большую часть он посвятил двум вещам: перечислению своих достижений и полемике с оппонентами.

Причем в качестве оппонентов был избран лагерь Порошенко, против которого Зе в своем обращении пустил несколько завуалированных шпилек. Самая интересная из которых - новое обещание привлечь к ответственности тех, кто "сдал Крым без боя". То есть тогдашнего президента Турчинова.

Зеленский не впервые говорит об этом. Но параллельно его словам ГБР и суды принимают противоположные решения, заявляя, что Крым "сдал" экс-президент Янукович. На Турчинова же никаких дел не открывается.

То есть мы имеем дело с предвыборной риторикой: Зе говорит то, чего от него хотят услышать.

В целом и вся речь президента была сугубо предвыборной. В послании он повторил то, что десятки раз уже говорил и в Украине, и на Западе: что снял депутатскую неприкосновенность, например. Правда, где в итоге севшие в тюрьму депутаты - непонятно.

Также Зе поставил себе в заслугу продажу земли, легализацию казино, "большое строительство" и даже ипотеку под 10%, которая по факту вообще не работает.

Объяснил президент и свои провалы: например, отсутствие посадок. По его словам, это связано с тем, что при нем нет "телефонного права" и начальству правоохранительных органов он не указывает.

Впрочем, это не совсем правда: вспомнить хотя бы историю лета 2019 года, когда Зе на камеру пообещал "позвонить Баканову по поводу этого черта" (речь шла об одном из депутатов местных советов, который вступил с Зе в дискуссию).

При этом Зеленский дал понять, что посадки у него на контроле, и каждое совещание с руководством ГБР или прокуратуры он начинает с вопроса "Где посадки?". Также он заявил, что оценка работы силовиков "неудовлетворительная", но у них еще есть шанс все исправить.

В общем, та же риторика, которую мы слышали и год назад.

Итоги речи Зе анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Послание Зеленского оказалось совершено предсказуемым предвыборным действием.

Прошёлся по всем пунктам, по которым есть вопросы у народа - коронавирус, Донбасс, коррупция, социалка, медицина и образование и прочее.

Естественно, обильно приукрасил реальность где только можно.

Но интересный момент - в своей речи он неоднократно как бы дискутировал со своими оппонентами с условно "порошенковского фланга" (капитуляция, развал армии, отмена безвиза и т.д.).

Но при этом ни словом ни ответил на претензии с другого фланга (русский язык, тупик в переговорах по политическому урегулированию на Донбассе, беспредел радикалов и т.д.).

Показывая, вопросы с какой стороны для него на самом деле важны".