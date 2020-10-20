Создание свободной экономической зоны на Донбассе, о котором украинцев хочет спросить президент Владимир Зеленский в ходе опроса 25 октября, поддерживают 33,5% жителей страны, 45,3% придерживаются противоположного мнения по поводу этой идеи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, социологи 17-19 октября опросили 505 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что 45,3% всех респондентов не поддерживают предоставление "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям. Поддерживают - 33,5%. Отмечается, что уровень поддержки растет с запада на восток с 27% до 46%.

Также социологи выяснили, что больше всего людей, которые поддерживают идею создания свободной экономической зоны на Донбассе, среди избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь". Противников этой идеи больше всего среди избирателей "Евросолидарности".

Любопытно, что 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос, что такое "свободная экономическая зона".

"Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, многие ответы респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь", - сообщили в КМИС.

В то же время у Зеленского, поясняя необходимость включения этого вопроса в список, заявляли, что свободная экономическая зона - это "специальный самый лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью".

Напомним, социологи выяснили, что результатам опроса Зеленского не будут доверять 40% украинцев.

Также мы писали, что проведение всеукраинского опроса в день местных выборов не поддерживает каждый пятый украинец.