Во вторник, 20 октября, на 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Скобцева - мать российского режиссера и актера Федора Бондарчука.

О смерти советской и российской актрисы Ирины Константиновны Скобцевой сообщила компания Аrt Рictures на своей странице в Instagram.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года. Окончила среднюю школу и поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В годы учёбы играла в студенческом театре. По окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ, курс Александра Карева.

Наиболее известные роли – в фильмах "Отелло" (1955), "Я шагаю по Москве" (1963), "Война и мир" (1965-1966), "Зигзаг удачи" (1968) и др.

Напомним, сегодня мы сообщали, что у нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины умер отец.

Также рассказывали о смерти советской и российской актрисы, первая жены знаменитого режиссера Сергея Бондарчука Инны Макаровой. Она умерла в возрасте 93 года.

А ранее писали, что в больнице умерла мама популярного украинского певца Олега Винника.