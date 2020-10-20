Президент Украины Владимир Зеленский, который 20 октября выступает с посланием Верховной Раде, заявил, что виновный за сдачу Крыма должен нести ответственность.

"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Вопрос не в мести, а в справедливости", - заявил Владимир Зеленский, обращаясь к народным депутатам в Раде.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 20 октября, кроме послания Зеленского заслушает отчет главы Минздрава Максима Степанова.

Также мы ведем онлайн-репортаж о послании Владимира Зеленского Верховной Раде и публикуем главные тезисы президента.

Также мы писали о том, что адвокат Януковича требует от ГБР обнародовать информацию о том, как Турчинов, Яценюк и Порошенко сдали Крым.