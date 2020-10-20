Начать разворачивать временные госпитали вне медицинских учреждений для больных коронавирусом в Украине планируют при ориентировочном количестве роста больных 11-15 тысяч в сутки или при резком росте заболевших в определённом городе или регионе.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Ляшко сообщил, что запас коек в системе охраны здоровья еще есть и объяснил алгоритм запуска временных госпиталей. Прежде всего, по словам главного санврача, областные государственные администрации должны выбрать больницы, которые будут полностью переквалифицированы для больных коронавирусом и перестанут принимать других пациентов. А когда койки в этих больницах будут заполнены больше, чем на 75%, тогда необходимо начать процесс запуска временных госпиталей. В связи со сложность организации подобных госпиталей, оправданным будет открытие для большого количества человек - от 500 койко-мест.

"За нашими расчетами полноценный запуск COVID- госпиталей будет необходимым при ориентировочном ежедневном количестве больных COVID-19 на уровне 11-15 тысяч. Но все будет зависеть и от распространения этого количества больных по всей стране или, наоборот, появления большого количества больных в одном городе или области. Сейчас мы говорим о потенциальных 50 тысяч кроватей в существующих больницах, которые будут задействованы для лечения пациентов коронавирусом и свыше 15 тысяч кроватей с уже подведенным централизованным кислородом. То есть запас кроватей в системе здравоохранения еще есть. Но каждому из нас нужно делать все возможное для того, чтобы дополнительные госпитали не понадобились. В первую очередь этого можно достичь сдерживанием противоэпидемических норм", -объяснил Ляшко, когда именно начнут открывать временные госпитали.

Также он уточнил, что кроме квалифицированного медицинского персонала в таких госпиталях будут привлекать на помощь волонтёров и других людей, у которых есть опыт в присмотре за пациентами. Ещё Ляшко рассказал, что размещать в таких больницах людей без симптомов коронавируса, а просто с подозрениями нет необходимости.

Ещё главный санврач рассказал, что уже есть планы относительно развертывания кроватей в больницах Национальной академии наук, а также в ведомственных медицинских заведениях, например, в больницах Украинской железной дороги. В частности в Харькове уже две такие больницы включены в перечень учреждений, которые оказывают помощь больным коронавирусом. А больницы Академии медицинских наук рассматриваются в первую очередь для госпитализации больных с другими соматическими болезнями, то есть тех потенциальных пациентов, которые должны были бы быть госпитализированы к многопрофильным больницам, которые уже сменили профиль для предоставления помощи больным из COVID, - 19

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал количество новых больных с коронавирусом украинцев в сутки, которое приведет к введению жёсткого карантина в стране.

Также "Страна" сообщала, что в Украине создадут штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавит Зеленский.