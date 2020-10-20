Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего обращения к Верховной Раде Украины рассказал о ситуации на Донбассе. Он заявил, что там уже 86-й день продолжается режим прекращения огня и добавил, что это самый длинный режим тишины за годы войны.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны".

"После коронавируса Зеленский решил рассказать как успешно он продвигается в деле мира на Донбассе. Вспомнил про возвращение пленных.

Напомнил о режиме тишины на Донбассе, который держится уже рекордный срок. Сказал, что с этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут бесплатно учиться в любом украинском вузе бесплатно.

Рассказал о канале "Дом", который вещает на неподконтрольные территории. Эффективность его Зеленский оценил по негативной реакции российских СМИ", - информирует "Политика страны".

Также украинский лидер заявил о том, что к деоккупации нужно готовится уже сейчас. Он добавил, что не нужно бояться слова "амнистия", которая будет касаться тех у кого "руки не в крови".

Напомним, сегодня, 20 октября, Верховная Рада проводит очередное заседание. Перед народными избранниками с ежегодным посланием выступает президент Украины.

Также ранее мы писали, что во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины Зеленский заявил на Донбассе военным, что верит в победу над врагом.