Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в будущем в Украине будет проводиться еще много опросов, аналогичных запланированному на 25 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Не знаю, почему все начали критиковать желание президента общаться с народом. Это только первый опрос, будет еще много подобных опросов, в том числе, электронных", - заявил Арахамия.

На вопрос, не был ли организован опрос с целью повысить явку избирателей, Арахамия ответил, что агитации нет.

"Там же нет никакой агитации. Вы видите агитацию в этих вопросах?" - заявил глава фракции.

Кроме того, Арахамия заявил, что завтра, 21 октября, часть фракции "Слуга народа" в составе 100 человек поедет на Донбасс. Он также планирует присоединиться. По его словам, поездку оплачивает каждый сам за себя.

Напомним, по данным социологов, результатам опроса Зеленского не будут доверять 40% украинцев.

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