Власти Ирландии, первой в Европейском союзе решились на объявление повторного локдауна. На такой шаг их подтолкнуло резкое ухудшение ситуации с эпидемией коронавиурса.

Ограничения начнут действовать в ночь на 21 октября и продлятся до 1 декабря. Об этом сообщает DW.

Так, во время локдауна будут закрыты розничные магазины с товарами, которые не являются предметами первой необходимости, а также музеи, галереи и некоторые другие учреждения культуры.

Рестораны и бары смогут работать только на доставку или продавать еду на вынос. Также на три четверти сократят количество поездок общественного транспорта.

Кроме того, жителям страны запретят удаляться от своих домов дальше, чем на пять километров. Исключением могут стать поездки по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. Так же будут запрещены все вечеринки в частных домах и придомовых территориях и другие события.

Но обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки также будут открыты. Власти призывают людей работать из дома, кроме тех, кто работает в критически важных областях.

Согласно последним данным, в стране официально подтвердили около 50 900 тысячи случаев инфицирования Covid19 и 1 852 летальных случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине 20 октября зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса.