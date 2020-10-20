Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве с элитной недвижимостью в самом центре Москвы.

Потерпевшим по нему признан бывший деловой партнер, объявленного Россией в международный розыск экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского Айказ Овасафян, который уверяет, что получил здание на Поварской улице за долги.

Эту историю можно считать продолжением фактически заглохшего ранее расследования СКР о финансировании российским бизнесом "террористической и диверсионной деятельности" на юго-востоке Украины подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому спецбатальонов.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" во вторник, 20 октября.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) подполковник СКР Антон Мигунов возбудил по заявлению жителя столичного микрорайона Орехово-Борисово Айказа Овасафяна. Из материалов дела следует, что господин Овасафян является бенефициаром зарегистрированного на Багамских островах холдинга Arch limited, который ранее имел деловые контакты с группой компаний олигарха Коломойского и его бизнес-партнера миллиардера Геннадия Боголюбова.

В сентябре 2015 года в счет погашения части долга в размере $300 млн перед компанией Айказа Овасафяна господин Коломойский передал ему свою кипрскую компанию Galermos, которой, по версии заявителя и СКР, принадлежал бизнес-центр на Поварской улице, 10/1, что в пяти домах от здания Верховного суда России.

Однако затем выяснилось, что никаких акций ЗАО "Элит-Холдинг", владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет: они находятся в собственности владельца здания Дмитрия Рябоконя, который, как полагает следствие, якобы и похитил их у Galermos.

Тем самым, полагает Айказ Овасафян, ему нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Как сообщается, возбуждение соответствующего уголовного дела подтверждено.

Напомним, что в июне 2014 года Игоря Коломойского объявили в России в международный розыск по делу о совершении украинскими силовиками тяжких и особо тяжких преступлений на востоке Украины. Ему инкриминируются организация убийств российских журналистов, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и похищение российских граждан на территории Украины (ст. 105, 356, 144 и 126 УК РФ).

Расследованием этого дела занимается все тот же следователь Мигунов из управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны СКР. Отметим, что на момент возбуждения дела управление возглавлял генерал-майор юстиции Александр Дрыманов, ставший в 2015 году начальником ГСУ СКР по Москве. В марте 2020 года Мосгорсуд приговорил его за получение взятки к 12 годам заключения.

Через месяц после объявления Игоря Коломойского в розыск Антон Мигунов установил, что украинский олигарх якобы является соучредителем ЗАО "Элит-Холдинг". Организация, владеющая бизнес-центром, сдает в аренду почти 8 тыс. кв. м. Полученная от этого прибыль, по первоначальной версии СКР, могла идти на финансирование подконтрольных украинскому олигарху батальонов "Днепр" и "Айдар".

20 августа 2014 года в здание на Поварской с обыском, который продолжался двое суток, приезжали сотрудники СКР. Из соответствующего постановления следовало, что мероприятие проводится в рамках расследования уголовного дела в связи с событиями на Украине и у следствия есть основания полагать, что 25% акций ЗАО "Элит-Холдинг" владеет Игорь Коломойский.

"Начиная с 2001 года, когда мной было создано это ЗАО, и по сегодняшний день я являюсь его единственным учредителем и владельцем", - заявил, в свою очередь, Дмитрий Рябоконь, проходящий по делу в качестве свидетеля. Имя Коломойского не фигурирует и не фигурировало в качестве акционера ни в одном официальном документе.

По его словам, в начале 2000-х, еще задолго до событий на Украине, близкие к господину Коломойскому люди действительно предлагали бизнесмену оформить в залог здание или акции "Элит-Холдинга" в качестве обеспечения по кредиту, взятому им в конце 90-х в Мосприватбанке (московский филиал подконтрольного украинскому олигарху Приватбанка). Однако от этого предложения господин Рябоконь отказался, и тогда, по его словам, был найден компромиссный вариант. Стороны оформили так называемое джентльменское соглашение. Его суть заключалась в том, что переход 25% акций был зарегистрирован лишь во внутреннем реестре ЗАО, то есть без юридически оформленного в госорганах отчуждения собственности. Если бы в оговоренный срок Дмитрий Рябоконь не вернул деньги, то в этом случае и должен был бы состояться официальный переход акций. Однако в 2008 году, по словам бизнесмена, он рассчитался с долгом и предложил представителям господина Коломойского аннулировать все договоренности. По их настоянию это было сделано через кипрскую компанию Galermos в том же 2008 году, утверждает собеседник.

В ходе обыска в принадлежащем "Элит-Холдингу" здании следователи изъяли восемь коробок с документами, а задерживать никого не стали. В тот же день Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на здание на Поварской улице.

После обыска, утверждает господин Рябоконь, генерал Дрыманов предложил ему написать явку с повинной и рассказать, как он финансировал батальон "Азов". Примерно через неделю после этого начальник управления СКР, похоже, понял, что ни соучредителем, ни владельцем акций российской фирмы Игорь Коломойский не является. Но на просьбу снять арест со здания ответил отказом.

Неожиданное продолжение эта история получила в мае 2015 года, когда следствие после многочисленных просьб хозяина «Элит-Холдинга» наконец согласилось вернуть часть изъятых документов.

За ними коммерсантов пригласили в здание СКР в Технический переулок. Там им вручили несколько картонных коробок, в том числе и изъятые в кабинете Дмитрия Рябоконя. "Поздно вечером, когда мы начали выносить эти коробки из машины около своего офиса, у одной из них разорвалось дно и на асфальт россыпью полетели патроны. Внутри, под пачками чистых листов оказалось еще несколько нераспечатанных заводских упаковок с боеприпасами калибра 7,62 мм, причем на некоторых коробках были следы крови", - рассказал Рябоконь.

О произошедшем была проинформирована ФСБ.

"К нам тут же приехал выдававший изъятое во время обыска следователь, объяснив, что перепутал коробки, отдав вещдоки из другого дела. Естественно, мы ему ничего не вернули. Было абсолютно ясно, что утром эти патроны у нас должны были найти следователи, что подтверждало бы версию о том, что мы все-таки связаны с "Азовом", - утверждает Дмитрий Рябоконь.

По его словам, после того как сотрудники фирмы сдали боеприпасы в ОМВД "Арбат", туда в два часа ночи приехал следователь и забрал их. "Никакого уголовного дела по этому факту возбуждено не было, на наши жалобы СКР ответил, что они провели служебную проверку, "обстоятельства выдачи боеприпасов всесторонне исследованы и установлены" и нам якобы дан ответ, которого мы на самом деле не получали",- подытожил Рябоконь.

Почти четыре года СКР лишь отписывался на жалобы коммерсантов, пока в феврале 2018 года по материалам налоговой службы опять же Антон Мигунов не возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Сити Холдинг" (правопреемник ЗАО "Элит-Холдинг") Игоря Дябденкова и учредителя этой организации Дмитрия Рябоконя по факту неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии налоговиков и СКР, возглавляемая бизнесменами фирма недоплатила за три года в бюджет почти 42 млн руб.

По ходатайству следствия все тот же Басманный райсуд Москвы еще раз арестовал уже арестованное здание на Поварской улице.

"Мы считаем, что никакой недоплаты не было, поскольку налоговики вопреки закону сами определили кадастровую стоимость здания на Поварской, завысив ее в четыре раза, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Нашу правоту подтвердили проведенные Минюстом в рамках этого дела судебные финансово-экономические экспертизы. Тем не менее налоговая инспекция №4 продолжает требовать от ООО "Сити Холдинг" несуществующую сумму по налогу на имущество, преднамеренно доводя организацию до банкротства",- заявил Дябденков.

Ранее мы писали, что в США Коломойский отмывал деньги через Deutsche Bank и оставлял после себя разруху.

Также "Страна" разбиралась, чем грозит Коломойскому расследование его деятельности в США.