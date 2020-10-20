Глава Киевского патриархата Филарет (Денисенко) призвал не признавать Томос об автокефалии ПЦУ, так как он нарушает чистоту православия.

Соответствующее обращение Филарет опубликовал в Facebook.

"Скоро пройдет два года, как создана так называемая Православная церковь Украины, которой Константинопольский Патриарх предоставил Томос. К этому времени у него нет признания со стороны других поместных православных церквей, кроме тех, которые признали его в первые месяцы: Элладская и Александрийская", - сообщил он.

По словам Филарета, признание Томоса означало бы принятие и содержания документа, а в нем заложено первенство власти Патриарха.

"Признать этот Томос об автокефалии Православной церкви Украины означает принять и содержание документа, в котором заложено уже не первенство чести Константинопольского патриарха в православии, а его первенство власти. Признать Томос от 6 января 2019 - это значит согласиться на появление своеобразного папства в православии. Исходя из того, что этим Томосом нарушается чистота православия, любая православная церковь, если она хочет оставаться православной, не может признать этот Томос", - говорится в обращении.

Напомним, недавно Филарет переболел Covid-19. В середине сентября глава Киевского патриархата преодолел коронавирус.

Также мы писали о том, что Киевский патриархат Филарета был ликвидирован путем подлога документов.