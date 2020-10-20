В Украине зарегистрировали очередной антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса - 113 человек за сутки, что на 5 человек больше предыдущего показателя. Больше летальных случаев от Covid-19 было только 10 октября. Тогда за сутки от коронавируса умерли 108 жителей Украины.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за сутки в Украине коронавирусом заразились еще 5 469 человек. С начала эпидемии Covid-19 скончалось 5 786 пациентов с этим диагнозом, из них - 113 за истекшие сутки.

По сравнению с данными на понедельник, 19 октября, количество новых случаев заболевания Covid-19 увеличилось на 14,8%, а новых летальных случаев - на 71,2%.

Напомним, сегодня больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Киеве, Харьковской и Житомирской областях.

Также мы писали, что в странах Евросоюза зарегистрировали рост смертности во время пандемии коронавируса.