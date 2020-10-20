Через день после неполадок на Международной космической станции (МКС) экипаж устранил возникшие неисправности туалета, подогревателя пищи, а также системы получения кислорода.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает "Интерфакс" во вторник, 20 октября.

"По данным Главной оперативной группы управления полетом Международной космической станции, неисправности, возникшие на борту МКС в ночь с 19 на 20 октября, оперативно устранены экипажем в полном объеме. Все системы станции работают штатно, безопасности экипажа и полета МКС ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что на МКС удалось найти утечку воздуха, которую искали с помощью подручных средств вроде конфетти и полиэтиленовых пакетов. Обнаружить точное место, куда просачивается воздух, экипаж смог, задействовав обычный пакет чая.

Также мы писали, что в начале октября в российской части станции уже возникали неполадки в работе туалета, российским астронавтам пришлось бегать к американцам.