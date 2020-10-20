После того как в Польше за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавируса, в Варшаве решили отменить массовые мероприятия в честь Нового года-2021.

Об этом пишет Onet.

"В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в этом году празднование Нового года в городе проводиться не будет... Здоровье жителей - самое главное", - сообщила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая.

Кроме того, отмена массовых мероприятий позволит сохранить бюджетные деньги.

Отметим, что на сегодня в Польше зарегистрировано уже более 183 000 случаев коронавируса.

Напомним, по данным главного санврача Украины Виктора Ляшко, жесткий карантин в нашей стране могут продлить до Нового года.

Также мы писали о том, что в Украине массовые мероприятия ограничили 50 людьми, в Киеве - не более 20.