В последнюю субботу месяца, 31 октября, в Лондоне пройдет бокс между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Это поединок не за чемпионский пояс. Однако в случаем победы Усик станет обязательным претендентом на титул от WBO, который сейчас принадлежит Энтони Джошуа.

Бой между Усиком и Чисорой начнется в 20:00 по киевскому времени (21:00 будет в Крыму и на Донбассе, по московскому времени).

В Украине поединок можно смотреть онлайн на платформе Мегого (megogo.net), а также стриминговых сервисах Dazn и SkySports. На общенациональном ТВ показ не организован.

Букмекеры единогласно и уверенно отдают победу Усику с коэффициентом чуть больше 1, тогда как выигрыш Чисоры в среднем оценивается в 6.

Дерек Чисора - более опытный боксер. Ему 36 лет. На счету 41 боя, из которых 32 он выиграл и 9 проиграл. Эксперты сходятся во мнении, что пик его физической формы уже прошел.

Александр Усик моложе, ему 32 года. Из 17 боев на профессиональном ринге и он выиграл все.

"Страна" организует текстовую онлайн-трансляцию с лучшими моментами боя Усик - Чисора. Заходите на наш сайт за два часа до начала бокса, в 18:00 31 октября. Будем вместе болеть за Александра!