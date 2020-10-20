У нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины умер отец
Во вторник, 20 октября, у народного депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины умер отец.
Трагическую новость нардеп сообщила на своей странице в Facebook.
"У меня умер папа... Федина Роман Иосифович, сын о. Иосифа Федины. Помолитесь за его душу... О парастасе и похоронах сообщу позже", - написала она.
Напомним, что в июне текущего года умер отец бывшего президента Украины Петра Порошенко. Алексею Порошенко на тот момент было 84 года. А в августе на 88-м году жизни умер тесть Порошенко.
Также мы сообщали о смерти 73-летнего Ивана Вакарчука - бывшего министра образования Украины (2007-2010 годы) и отца Святослава Вакарчука.
А вчера, 19 октября, в возрасте 72 лет скончался отец известного певца Витаса Владас Грачев.
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