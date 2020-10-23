В Украине переход на зимнее время состоится уже 25 октября, в 4 утра. Стрелки часов необходимо передвинуть на час назад. В этот период людям важно избегать перегрузок и переутомления, не допускать стрессов. Для скорейшей адаптации организма важен здоровый сон и отдых.

Несмотря на возможность поспать дольше на час, перевод часов может негативно сказаться на организме. Для того, чтобы быстрее перестроиться на новый ритм, важно выровнять режим работы и отдыха. В среднем человеку достаточно 6 полноценных часов сна ночью. А вот дневной сон врачи советуют отменить, чтобы не вызвать мигрени. К тому же, излишек сна тоже негативно влияет на организм.

"Стрелочные игры" негативно влияют на биоритмы человека (так называемый внутренний будильник), могут вызывать обострение хронических заболеваний, сердечно-сосудистые нарушения, расстройство сна, депрессию, повышенную утомляемость и снижение работоспособности.

Чтобы избежать пагубного влияния, необходимо следовать медицинским советам:

В вечернее время старайтесь успокоить свою нервную систему: исключите тренировки и активный отдых.

Постарайтесь не ужинать за 3-4 часа до сна, на ночь примите теплую ванну, выпейте теплое молоко с медом.

Ложитесь спать на час раньше. Желательно в темной комнате с хорошим проветриванием. Как только проснетесь - открывайте шторы. Сами регулируйте комфортное освещение.

Циклу сна и бодрствования мешают кофеин и алкоголь, поэтому важно ограничить потребление этих напитков.

Напомним, Европа планирует отказаться от перевода стрелок часов дважды в год - осенью и весной - уже к 2021 году. В Украине также хотят отменить перевод часов, поэтому нынешний переход на зимнее время может быть последним.