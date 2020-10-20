В Украине, где число зараженных Covid-19 выросло на 5 469 человек, увеличиваются темпы суточного прироста заболевших. При этом лидируют по новым случаям Киев, Харьковская и Житомирская области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, всего в Украине на сегодня коронавирусом заразились 309 107 человек. 5 786 случаев Covid-19 оказались летальными (+113). 129 533 пациентов уже выздоровели (+3 044).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 20 октября:

Винницкая область - 8523 (+105),

Волынская область - 11164 (+178),

Днепропетровская область - 11393 (+285),

Донецкая область - 7389 (+256),

Житомирская область - 10471 (+376),

Закарпатская область - 11956 (+131),

Запорожская область - 6616 (+133),

Ивано-Франковская область - 16987 (+221),

Кировоградская область - 1642 (+51),

Киев - 31310 (+462),

Киевская область - 13166 (+242),

Львовская область - 25392 (+289),

Луганская область - 2576 (+109),

Николаевская область - 6053 (+188),

Одесская область - 19343 (+264),

Полтавская область - 6300 (+249),

Ровенская область - 16184 (+150),

Сумская область - 9321 (+217),

Тернопольская область - 17738 (+235),

Харьковская область - 29559 (+446),

Херсонская область - 2629 (+59),

Хмельницкая область - 11239 (+204),

Черновицкая область - 18081 (+215),

Черкасская область - 7095 (+203),

Черниговская область - 6980 (+201).

Напомним, мы писали о том, что в странах Евросоюза зарегистрировали рост смертности во время пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что коронавирус остается на коже человека в пять раз дольше, чем грипп.