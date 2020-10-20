Минздрав опубликовал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 20 октября
В Украине, где число зараженных Covid-19 выросло на 5 469 человек, увеличиваются темпы суточного прироста заболевших. При этом лидируют по новым случаям Киев, Харьковская и Житомирская области.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, всего в Украине на сегодня коронавирусом заразились 309 107 человек. 5 786 случаев Covid-19 оказались летальными (+113). 129 533 пациентов уже выздоровели (+3 044).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 20 октября:
Винницкая область - 8523 (+105),
Волынская область - 11164 (+178),
Днепропетровская область - 11393 (+285),
Донецкая область - 7389 (+256),
Житомирская область - 10471 (+376),
Закарпатская область - 11956 (+131),
Запорожская область - 6616 (+133),
Ивано-Франковская область - 16987 (+221),
Кировоградская область - 1642 (+51),
Киев - 31310 (+462),
Киевская область - 13166 (+242),
Львовская область - 25392 (+289),
Луганская область - 2576 (+109),
Николаевская область - 6053 (+188),
Одесская область - 19343 (+264),
Полтавская область - 6300 (+249),
Ровенская область - 16184 (+150),
Сумская область - 9321 (+217),
Тернопольская область - 17738 (+235),
Харьковская область - 29559 (+446),
Херсонская область - 2629 (+59),
Хмельницкая область - 11239 (+204),
Черновицкая область - 18081 (+215),
Черкасская область - 7095 (+203),
Черниговская область - 6980 (+201).
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