В Греции, на острове Крит, археологи сделали важное открытие. Во время раскопок древнего дворца ими был обнаружен ценный клад - 90 золотых пластин, которые могли служить отделкой алтаря в дворцовом храме.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Мы обнаружили 90 золотых листов, небольших пластинок, которые, видимо, были прикреплены к алтарю. Возможно это был ритуальный идол, ксоанон (деревянное изображение божества), рядом с которым мы нашли еще и раковины и красивую печать", - рассказала руководитель раскопок Эфи Сапоуна-Сакеллараки.

Как сообщается, раскопки проводят в греческом Зоминтосе, на высоте 1 200 метров над уровнем моря, примерно в 7 километрах к западу от Аногии. Там были найдены дворец и святилище. Что касается золотых пластин, обнаруженных вблизи ксоанона, то "они стали неожиданностью, поскольку обычно их находят не во дворцах, а в гробницах".

Команда археологов также нашла монету с изображением венецианского дожа Пьетро Градениго (1289-1311). Возраст находки совпадает с четвертым крестовым походом и венецианским правлением на Крите.

Исследователи убеждены, что в процессе поисков будет сделано еще много открытий, поскольку место, где продолжаются раскопки, было важным экономическим, религиозным и культурным центром региона.

Напомним, это не первая ценная находка на острове. Ранее в Греции, под пирамидальным холмом, археологи нашли систему дренажа и огромную мастерскую по обработке металлов. Возраст строений, по мнению ученых из Кембриджа, превышает 4 000 лет.

Также мы писали, что в Грузии археологи обнаружили ранее неизвестную постройку эпохи неолита, которая датируется VI тысячелетием до н.э.