В Германии согласовали выдачу ордена на арест Юргена Моссака и Рамона Фонсеки, основателей компании Mossack Fonseca, ответственной за разглашение "Панамского досье". Они объявлены в международный розыск.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Моссак и Фонсека подозреваются в уклонении от уплаты налогов и связях с преступным миром, их должны арестовать, если они появятся на территории какой-либо страны Евросоюза. У них есть панамские паспорта, они сейчас находятся в одном из островных государств в Карибском море, у которого нет никаких соглашений об экстрадиции.

"Панамское досье" - крупномасштабная утечка данных об уклонении от налогов при помощи оффшорных компаний - стало достоянием общественности в апреле 2016 года. После публикации этих документов было открыто не менее 150 расследований в 79 странах по фактам уклонения от налогов и отмывания денег.

Напомним, в 2018 году скандальная Mossack Fonseca объявила о своем закрытии после шума с панамскими документами.

Также мы писали о том, что в апреле 2016 года газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование. Сама фирма назвала публикацию незаконной, поскольку информация была похищена.