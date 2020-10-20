Сегодня, 20 октября, Владимир Зеленский решил выступить с посланием к украинскому парламенту. Оно состоится за пять дней до местных выборов.

Вице-спикер Руслан Стефанчук вчера заявил, что президент коснется внешней и внутренней политики, а также ответит на вопросы, которые накопились за последнее время.

По всей вероятности, речь пойдет о "5 вопросах", которые Зе хочет задать украинцам во время выборов 25 октября. А также о вопросе Донбасса и Минских соглашений. И шире - стратегии взаимоотношений с Россией, которые сейчас заходят в тупик.

СМИ накануне послания сообщали, что речь может пойти о том, как Зеленский укрепил армию, об инициативах по деоккупации Крыма и мерах по коронавирусу.

Президент ранее трижды выступал в Раде. Первый раз - во время инаугурации, когда он распустил парламент. Второй раз - в августе 2019 года, на представлении нового Кабмина. Третий - в марте, когда правительство Гончарука вкупе с генпрокурором Рябошапкой ушло в отставку.

Нынешнее выступление будет, пожалуй, первым, когда Зе скорее всего не коснется кадровых вопросов.

Следим за посланием президента в режиме онлайн. Оно начнется в 10:30 утра.

10:56 Зеленский анонсировал постройку двух военных баз на Черном море.

10:55 Рисует перспективы военного сотрудничества с Британией, Турцией и США.

10:54 Говорит, что военный бюджет не уменьшат ни на гривню. "Он на 17 миллиардов больше, чем в эпоху бигбордов про армию", - шпилька в адрес Порошенко.

10:53 Призвал ввести налоговые и таможенные льготы для подконтрольной части Донбасса. То есть лоббирует идеют свободной экономической зоны.

10:52 Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Говорит, что амнистия будет только тем, у кого руки не в крови. "Не нужно бояться слова "амнистия".

10:51 "Мы создаем формат "Крымская платформа". Я обговорил эту инициативу с представителями ЕС, Турции и другими партнерами".

10:50 Зе говорит, что завтра нардепы "Слуги народа" завтра едут на Донбасс.

10:48 Украина строит КПВВ на границе с ОРДЛО и Крымом. Упрекнул "российские СМИ" в критике скандального телеканала "Дом".

10:47 "ЕС, США, Канада, Турция продолжают неизменную поддержку Украины". Заявляет, что дипломаты работают над проведением нового саммита Нормандской четверки.

10:46 "Сегодня режим тишины длится 86-й день подряд. Самый долгий за весь период войны".

10:45 Начал говорить о мире на Донбассе. "Мы разблокировали Нормандский процесс. Удалось вернуть 136 наших людей". Многократно повторенные Зеленским тезисы.

10:45 "Если украинцы объединены, они могут пережить любой вирус - хоть китайский, хоть от северного соседа", - укол в адрес России.

10:44 Упрекнул мэров за неисполнение карантина и сказал, что погибшие будут на их совести. Предрек, что у нас появится вакцина.

10:43 Кричал с места, судя по всему, нардеп Гончаренко, который заявил, зачем тогда маски в феврале продавали за границу.

10:41 Говорит, что локдаун весной был нужен, чтобы притормозить заболевание и подготовиться к нему. "Маски последний раз закупались в 2007 году", - при этих словах в Раде поднялись крики.

10:40 Зе пустил шпильку в адрес Порошенко, заявляя, что прошлые власти советуют делать то, чего не делали сами.

10:39 Собирается обсудить, что он обещал и что сделал.

10:38 Говорит, что послание депутаты могут уже сейчас скачать по QR-коду.

10:37 Послание началось.

10:35 Зеленский в зале.

10:10 Депутаты зарегистрировались в зале. Всего 269 человек. Заседание начинается.