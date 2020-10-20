Сегодня, 20 октября, Владимир Зеленский решил выступить с посланием к украинскому парламенту. Оно состоится за пять дней до местных выборов.
Вице-спикер Руслан Стефанчук вчера заявил, что президент коснется внешней и внутренней политики, а также ответит на вопросы, которые накопились за последнее время.
По всей вероятности, речь пойдет о "5 вопросах", которые Зе хочет задать украинцам во время выборов 25 октября. А также о вопросе Донбасса и Минских соглашений. И шире - стратегии взаимоотношений с Россией, которые сейчас заходят в тупик.
СМИ накануне послания сообщали, что речь может пойти о том, как Зеленский укрепил армию, об инициативах по деоккупации Крыма и мерах по коронавирусу.
Президент ранее трижды выступал в Раде. Первый раз - во время инаугурации, когда он распустил парламент. Второй раз - в августе 2019 года, на представлении нового Кабмина. Третий - в марте, когда правительство Гончарука вкупе с генпрокурором Рябошапкой ушло в отставку.
Нынешнее выступление будет, пожалуй, первым, когда Зе скорее всего не коснется кадровых вопросов.
Следим за посланием президента в режиме онлайн. Оно начнется в 10:30 утра.
10:56 Зеленский анонсировал постройку двух военных баз на Черном море.
10:55 Рисует перспективы военного сотрудничества с Британией, Турцией и США.
10:54 Говорит, что военный бюджет не уменьшат ни на гривню. "Он на 17 миллиардов больше, чем в эпоху бигбордов про армию", - шпилька в адрес Порошенко.
10:53 Призвал ввести налоговые и таможенные льготы для подконтрольной части Донбасса. То есть лоббирует идеют свободной экономической зоны.
10:52 Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Говорит, что амнистия будет только тем, у кого руки не в крови. "Не нужно бояться слова "амнистия".
10:51 "Мы создаем формат "Крымская платформа". Я обговорил эту инициативу с представителями ЕС, Турции и другими партнерами".
10:50 Зе говорит, что завтра нардепы "Слуги народа" завтра едут на Донбасс.
10:48 Украина строит КПВВ на границе с ОРДЛО и Крымом. Упрекнул "российские СМИ" в критике скандального телеканала "Дом".
10:47 "ЕС, США, Канада, Турция продолжают неизменную поддержку Украины". Заявляет, что дипломаты работают над проведением нового саммита Нормандской четверки.
10:46 "Сегодня режим тишины длится 86-й день подряд. Самый долгий за весь период войны".
10:45 Начал говорить о мире на Донбассе. "Мы разблокировали Нормандский процесс. Удалось вернуть 136 наших людей". Многократно повторенные Зеленским тезисы.
10:45 "Если украинцы объединены, они могут пережить любой вирус - хоть китайский, хоть от северного соседа", - укол в адрес России.
10:44 Упрекнул мэров за неисполнение карантина и сказал, что погибшие будут на их совести. Предрек, что у нас появится вакцина.
10:43 Кричал с места, судя по всему, нардеп Гончаренко, который заявил, зачем тогда маски в феврале продавали за границу.
10:41 Говорит, что локдаун весной был нужен, чтобы притормозить заболевание и подготовиться к нему. "Маски последний раз закупались в 2007 году", - при этих словах в Раде поднялись крики.
10:40 Зе пустил шпильку в адрес Порошенко, заявляя, что прошлые власти советуют делать то, чего не делали сами.
10:39 Собирается обсудить, что он обещал и что сделал.
10:38 Говорит, что послание депутаты могут уже сейчас скачать по QR-коду.
10:37 Послание началось.
10:35 Зеленский в зале.
10:10 Депутаты зарегистрировались в зале. Всего 269 человек. Заседание начинается.