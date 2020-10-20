Во вторник, 20 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали следователя Бучанского отдела полиции Ирпенского отделения Нацполиции в Киевской области за вымогательство 4 000 долларов у гражданина, подозреваемого в краже.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора на своем сайте.

Так, следователь вымогал у мужчины деньги за не направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За сумму в 4 000 долларов он обещал направить в суд обвинительный акт соглашения о признании вины с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.

Отмечается, что правоохранители задокументировали получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша в 3 600 долларов, следователя задержали.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия по данному делу. Также решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Разоблачили полицейского прокуроры совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, и сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Ранее мы писали, что в Харькове сотрудники ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки у своего же коллеги.

Также рассказывали, как в Луганской области первого вице-мэра задержали на взятке с поличным.