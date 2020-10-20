Послание Зеленского и отчет Степанова. Чем займется Рада 20 октября
Сегодня, 20 октября, Верховная Рада соберется на очередное заседание. Депутаты, вопреки ожиданиям, не будут рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год. Однако перед народными избранниками с ежегодным посланием выступит президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.
Так, уточняется, что согласно части второй статьи 167-й регламента Рады, президент Украины обратится к парламенту с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Так же в повестке - отчет министра здравоохранения Максима Степанова о готовности к борьбе с коронавирусом в Украине. Кроме того, депутаты намерены рассмотреть проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (Covid-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".
Напомним, "Страна" писала о том, почему Рада провалила сроки рассмотрения бюджета на 2021 год.
Также мы сообщали, что в Украине создадут штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавит Зеленский.