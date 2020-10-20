Сегодня, 20 октября, Верховная Рада соберется на очередное заседание. Депутаты, вопреки ожиданиям, не будут рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год. Однако перед народными избранниками с ежегодным посланием выступит президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Так, уточняется, что согласно части второй статьи 167-й регламента Рады, президент Украины обратится к парламенту с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Так же в повестке - отчет министра здравоохранения Максима Степанова о готовности к борьбе с коронавирусом в Украине. Кроме того, депутаты намерены рассмотреть проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (Covid-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

Напомним, "Страна" писала о том, почему Рада провалила сроки рассмотрения бюджета на 2021 год.

Также мы сообщали, что в Украине создадут штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавит Зеленский.