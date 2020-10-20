В Германии врачу-мусульманину из Ливана не предоставили гражданства, потому что он не стал пожимать руку женщине.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Необычная ситуация произошла в регионе Баден-Вюртемберг. Мужчина, которому 40 лет, подал заявление на получение гражданства в 2012 году. Для этого он подписал декларацию о соблюдении германской конституции и прошел тест на натурализацию, который в частности включает знание языка, получив максимальную оценку.

Но во время вручения сертификата о гражданстве врач отказался пожать руку женщине, которая его зарегистрировала. После этого она отклонила заявление о получении гражданства.

В суде мужчина утверждал, что пообещал жене не пожимать руки другим женщинам и заявил, что поддерживает гендерное равенство между мужчинами и женщинами. Однако суд решил, что таким образом он "отвергает рукопожатие как часть культуры", тем самым не принимает "интеграцию в немецкие условия жизни".

Позже мужчина заявил, что отказывается жать руку и мужчинам, что, мол, свидетельствует о его одинаковое отношение к мужчинам и женщинам, но суд не поверил этому, назвав это "тактическим ходом".

Так же суд отметил, что рукопожатие имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключения соглашения, а каждый, кто отказывается пожимать руку дамам, нарушает конституцию ФРГ, в которой закреплено равенство мужчин и женщин.

Напомним, за 2020 год украинское гражданство получили всего 2,5 тыс. иностранцев. Это в 8 раз меньше, чем в 2019-м.

Также мы писали о том, что число украинцев, получивших российское гражданство, выросло за год в три раза.