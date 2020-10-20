В начале октября китайский и тайваньский дипломат устроили драку. В итоге отношения между странами накалились.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел на Фиджи. Представители Китая и Тайваня участвовали в национальном празднике островной страны. На мероприятии было около 100 человек.

В МИД Тайваня уверяют, что китайские дипломаты фотографировали и собирали информацию об участниках мероприятия. Поэтому тайваньский чиновник попросил их уйти. После чего на него напали и нанесли травму головы.

В свою очередь в Китае утверждают, что их дипломаты выполняли служебные обязанности, а представители Тайваня устроили провокацию. Полиция Фиджи ситуацию не комментировала.

Китай рассматривает Тайвань как обособленную часть своей страны. Тайвань считает себя независимым. Из-за этого отношения между странами находятся в напряжении.

Напомним, в сентября китайская пресса писала о репетиции вторжения армии КНР на Тайвань.

Также мы сообщали, что США укрепляли экономические отношения с Тайванем в обход КНР.