По состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине подтвердилось еще 5 469 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 309 107 человек.

Добавим, что вчера, 19 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 303 638 человек. Также было выявлено 4 766 новых случаев заражения.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 5 786 пациентов с этим диагнозом (+ 113 за сутки). Выздоровели уже 129 533 человека (+ 3 044). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 173 788 человек (+ 2 312).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что по данным на утро 20 октября, число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 40 миллионов человек.

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