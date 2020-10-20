В Нагорном Карабахе ситуация продолжает оставаться крайне тяжелой, несмотря на объявленное перемирие. В эскалации конфликта и срыве договоренностей Баку и Ереван обвиняют друг друга.

Ситуация на линии фронта за истекшие сутки выглядит следующим образом, как передает "Коммерсант".

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, были взяты под контроль 13 сел в Джебраильском районе. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван признает независимость Нагорно-Карабахской республики, если Азербайджан откажется от диалога.

Баку так же обвинил вооруженные силы Армении в нанесении ракетного удара по хлопкоперерабатывающему предприятию в городе Тертер и нефтепроводу Баку - Новороссийск в Хызинском районе. Однако армянская сторона отрицает эти заявления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян выразили готовность еще раз встретиться в Москве для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон прокомментировал гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе.