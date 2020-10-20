В Украине продолжает развиваться очередной скандал вокруг книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", запрет на продажу и распространение которой вынес Дарницкий районный суд Киева.

"Страна" рассказывала об этом решении и аргументах судьи в материале "Суд запретил продавать книгу про Стуса с информацией о Медведчуке".

По этому поводу Офис президента так же выступил с заявлением и дал понять, что в курсе развития событий.

"Приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге "Дело Василия Стуса". Так же приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права", - заявили в пресс-службе гаранта.

Ранее "Страна" сообщала, что Медведчук назвал виновных в скандале с фильмом о Стусе.