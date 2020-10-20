Пандемия коронавируса на планете взяла очередную высоту. По данным американского университета Дж. Хопкинса, в мире, по состоянию на утро 20 октября число зараженных составило 40 334 098 человек.

С начала эпидемии Covid-19 унес жизни уже 1 117 470 пациентов.

Вот перечень наиболее зараженных стран на 20 октября 2020 года

1. США 220 095 человек (скончались ) / 8 210 867 (заразились)

2. Бразилия 154 176 / 5 250 727



3. Индия 114 610 / 7 550 273



4. Мексика 86 338 / 854 926



5. Британия 43 816 / 744 122



6. Италия 36 616 / 423 578



7. Испания 33 992 / 974 449



8. Перу 33 759 / 868 675



9. Франция 33 647 / 952 600



10. Иран 30 712 / 534 631



11. Колумбия 29 102 / 965 883



12. Аргентина 26 716 /1 002 662



13. Россия 24 205 / 1 406 667.

Ранее "Страна" сообщала, что в странах Евросоюза зарегистрировали рост смертности во время пандемии коронавируса.