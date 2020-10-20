После того, как первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом превратились в базар (кандидаты неоднократно перебивали друг друга, особенно отличился нынешний глава Белого дома - Ред.), Комиссия по президентским дебатам в США приняла кардинальное решение.

Она ввела новые правила, согласно которым микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого.

Об этом передает Интерфакс.

"В соответствии с согласованными правилами дебатов, каждый кандидат имеет две минуты непрерывного времени для выступления в начале каждого 15-минутного сегмента. Эти заявления делаются перед открытым обсуждением. Обе кампании на этой неделе снова подтвердили свое согласие с правилом непрерывных двух минут. Комиссия сообщает, что для обеспечения соблюдения этого правила микрофон только одного кандидата будет включен - того, у кого будет право слова", - говорится в заявлении.

Таким образом, в начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будет дано две минуты, чтобы ответить на вопрос. В это время микрофон кандидата-оппонента будет отключен. Во время открытой дискуссии микрофоны обоих кандидатов будут работать одновременно.

Данное решение было принято после того, как во время первых дебатов Трамп перебивал оппонента 71 раз.

После чего Байден высказывал Комиссии по дебатам пожелание изменить правила.

"Я просто надеюсь, что есть способ, с помощью которого Комиссия по дебатам сможет контролировать нашу способность отвечать на вопросы без перерывов", - сказал Байден на следующий день после первых дебатов.

Предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах. В письме в комиссию в понедельник руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степьен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым". Он также не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав уделить больше внимания вопросам внешней политики.

Среди тем, которые будут обсуждаться - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.

Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло, в свою очередь, заявил: "Кампании и комиссия договорились несколько месяцев назад, что модератор дебатов будет выбирать темы. Кампания Трампа сейчас лжет об этом, потому что Дональд Трамп боится столкнуться с новыми вопросами о своем катастрофическом ответе на Covid-19. Как обычно, президент больше заботится о правилах дебатов, чем о том, чтобы оказать стране, находящейся в кризисе, необходимую ей помощь".

Ранее "Страна" сообщала, что Навальный не понимает, почему Трамп не осудил его отравление.