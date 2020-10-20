У берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. В связи со случившемся, там объявлено предупреждение о возможном цунами.

Об этом со ссылкой на Геологическую службу США пишет агентство "Интерфакс" во вторник, 20 октября.

По данным ведомства, землетрясение может нанести ущерб стране, так как катаклизмы подобной силы способны спровоцировать цунами.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 91 км от населённого пункта Санд-Пойнт (Восточные Алеутские острова). О жертвах и разрушениях пока не известно.

Ранее мы писали, что на западе Грузии, в регионе Имерети, произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Также "Страна" сообщала, что весной жители Закарпатья ощутили три землетрясения за 10 дней. Толчки были несильными, однако некоторые люди могли их почувствовать.