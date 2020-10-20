Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях по состоянию на 20 октября. За последние сутки заразилось еще 5 469 человек, излечилось 3 044 пациента и скончалось 113.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 8 523 случая;
  • Волынская область - 11 164 случая;
  • Днепропетровская область - 1 1393 случаи;
  • Донецкая область - 7 389 случаев;
  • Житомирская область - 10 471 случай;
  • Закарпатская область - 11 956 случаев;
  • Запорожская область - 6 616 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;
  • Кировоградская область - 1 642 случая;
  • Киев - 31 310 случаев;
  • Киевская область - 13 166 случаев;
  • Львовская область - 25 392 случая;
  • Луганская область - 2 576 случаев;
  • Николаевская область - 6 053 случая;
  • Одесская область - 19 343 случаи;
  • Полтавская область - 6 300 случаев;
  • Ровенская область - 16 184 случая;
  • Сумская область - 9 321 случай;
  • Тернопольская область - 17 738 случаев;
  • Харьковская область - 29 559 случаев;
  • Херсонская область - 2 629 случаев;
  • Хмельницкая область - 11 239 случаев;
  • Черновицкая область - 18 081 случай;
  • Черкасская область - 7 095 случаев;
  • Черниговская область - 6 980 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Берлине на фоне борьбы с распространением коронавируса ужесточили правила ношения масок.

Как сообщала "Страна", в польском городе Краков один из отделов сети фитнес-центров Atlantic Sports Fitness решил открыть религиозный кружок "Церковь здорового тела", чтобы продолжить работу во время карантина.

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