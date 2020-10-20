В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях по состоянию на 20 октября. За последние сутки заразилось еще 5 469 человек, излечилось 3 044 пациента и скончалось 113.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 8 523 случая;

Волынская область - 11 164 случая;

Днепропетровская область - 1 1393 случаи;

Донецкая область - 7 389 случаев;

Житомирская область - 10 471 случай;

Закарпатская область - 11 956 случаев;

Запорожская область - 6 616 случаев;

Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;

Кировоградская область - 1 642 случая;

Киев - 31 310 случаев;

Киевская область - 13 166 случаев;

Львовская область - 25 392 случая;

Луганская область - 2 576 случаев;

Николаевская область - 6 053 случая;

Одесская область - 19 343 случаи;

Полтавская область - 6 300 случаев;

Ровенская область - 16 184 случая;

Сумская область - 9 321 случай;

Тернопольская область - 17 738 случаев;

Харьковская область - 29 559 случаев;

Херсонская область - 2 629 случаев;

Хмельницкая область - 11 239 случаев;

Черновицкая область - 18 081 случай;

Черкасская область - 7 095 случаев;

Черниговская область - 6 980 случаев.

Напомним, в Берлине на фоне борьбы с распространением коронавируса ужесточили правила ношения масок.

Как сообщала "Страна", в польском городе Краков один из отделов сети фитнес-центров Atlantic Sports Fitness решил открыть религиозный кружок "Церковь здорового тела", чтобы продолжить работу во время карантина.