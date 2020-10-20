Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 20 октября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях по состоянию на 20 октября. За последние сутки заразилось еще 5 469 человек, излечилось 3 044 пациента и скончалось 113.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 8 523 случая;
- Волынская область - 11 164 случая;
- Днепропетровская область - 1 1393 случаи;
- Донецкая область - 7 389 случаев;
- Житомирская область - 10 471 случай;
- Закарпатская область - 11 956 случаев;
- Запорожская область - 6 616 случаев;
- Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;
- Кировоградская область - 1 642 случая;
- Киев - 31 310 случаев;
- Киевская область - 13 166 случаев;
- Львовская область - 25 392 случая;
- Луганская область - 2 576 случаев;
- Николаевская область - 6 053 случая;
- Одесская область - 19 343 случаи;
- Полтавская область - 6 300 случаев;
- Ровенская область - 16 184 случая;
- Сумская область - 9 321 случай;
- Тернопольская область - 17 738 случаев;
- Харьковская область - 29 559 случаев;
- Херсонская область - 2 629 случаев;
- Хмельницкая область - 11 239 случаев;
- Черновицкая область - 18 081 случай;
- Черкасская область - 7 095 случаев;
- Черниговская область - 6 980 случаев.
Напомним, в Берлине на фоне борьбы с распространением коронавируса ужесточили правила ношения масок.
Как сообщала "Страна", в польском городе Краков один из отделов сети фитнес-центров Atlantic Sports Fitness решил открыть религиозный кружок "Церковь здорового тела", чтобы продолжить работу во время карантина.