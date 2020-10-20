"Укрзализныця" просит не останавливать железнодорожное сообщение во время карантина
Компания "Укрзализныця" выпустила заявление с призывом не останавливать поезда на карантине, так как это "негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине". В УЗ обещают строго соблюдать все рекомендации во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook в понедельник, 19 октября.
В УЗ заявили, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.
"Укрзализныця выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина", - говорится в сообщении.
В частности, в компании уточнили, что в УЗ каждый день поступают тысячи обращений от обеспокоенных пассажиров по поводу ограничения железнодорожного сообщения в отдельных регионах в связи с ухудшением эпидемической ситуации.
Так, "Укрализныця" объяснила свою позицию.
- Ограничение пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки, где "не соблюдают надлежащие противоэпидемические меры".
- Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.
- Также отмечается, что учитывая опыт других европейских стран, которые усиливают карантин, как правило, ограничения никоим образом не касаются работы транспорта.
- "Укрзализныця" пообещала строго соблюдать все рекомендации и решения, принятые КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пассажирского железнодорожного сообщения, "но, в свою очередь, надеемся, что это решение будет государственническим и взвешенным" .
Напомним, 15 октября в красную зону вошли сразу восемь областных центров Украины. "Страна" подробно разбиралась, как десятки городов Украины отправили в локдаун и почему его тут же начали саботировать.
В связи с этим, "Укрзализныця" остановила продажу билетов с девяти станций.