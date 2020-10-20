Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло перед очной встречей в Лиге чемпионов поблагодарил бывшего тренера донецкого "Шахтера", а теперь наставника киевского "Динамо" Мирчу Луческу за запуск своей футбольной карьеры.

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Все знают, что Роналду болен коронавирусом. Это не новость. Конечно, он не будет играть. Но у нас есть достаточно игроков, которые могут его достойно заменить. Еще подумаем, кто выйдет на позиции Криштиану. Окончательное решение по составу будет завтра. Почему я так спокоен перед дебютом в Лиге чемпионов? Я всегда спокоен. Напряжения нет. Я уже не играю, с напряжением пусть справляются футболисты. Первый матч в Лиге чемпионов - самый важный. Выиграть у "Динамо" очень важно. Нужно сделать положительный задел для успешного пути в турнире", - заявил он.

Также Пирло вспомнил о начале своей карьеры в 15 лет, когда восходящую звезду футбола вывел на поле его первый тренер Мирча Луческу.

"Мирча Луческу - мой первый тренер, который привел меня во взрослый футбол в 15 лет. Воспоминаний о нем много. Я ему всегда буду благодарен, не устаю об этом напоминать. Надеюсь, завтра будет возможность пообщаться. Но в поединке постараемся поставить друг друга в сложное положение", - добавил он.

Напомним, в августе этого года новым главным тренером туринского "Ювентуса" стал бывший игрок этого клуба Андреа Пирло.

Как сообщала "Страна", экс-полузащитник футбольной сборной Италии и "Милана" знаменитый Андреа Пирло назвал нападающих, которые приняли участие в его прощальном матче - завершении карьеры игрока. Среди них и Андрей Шевченко.

Также "Страна" писала, что в сети появился фильм, посвященный румынскому футбольному специалисту Мирче Луческу. "Феномен Луческу" – фильм-биография о выдающемся румынском специалисте, который стал для донецкого клуба настоящим двигателем прогресса, смог не только поднять команду, но и удержать ее на высоком уровне, и без которого сегодня сложно представить "Шахтер" таким, какой он есть сейчас