На российском сегменте Международной космической станции (МКС), где несколькими днями ранее сообщалось об утечке воздуха, вышел из строя туалет.

Об этом в ходе переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA, сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на станции, пишет "Интерфакс".

По его словам, возникли проблемы с ассенизационно-санитарным устройством, при этом он охарактеризовал ситуацию, как очень плохую. Иванишин добавил, что экипаж станции пытается восстановить работу туалета.

Напомним, в конце 2019 года все туалеты сломались на МСК. Некоторое время экипажу станции пришлось использовать подгузники.

Также мы писали, что в ноябре 2019 года на МСК появилась утечка кислорода. Долгое время считалось, что "потек" американский сегмент станции. Однако в сентябре нынешнего года выяснилось, что утечка воздуха происходит на российском модуле "Звезда".