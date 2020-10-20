Бетельгейзе, входящая в список из десяти самых ярких звезд, видных с Земли невооруженным взглядом, оказалась меньше и расположена ближе к Земле, чем ученые считали ранее.

Также известно, что она все же вскоре взорвется, но людям это не навредит.

Об этом сообщает New Atlas.

"Физический размер Бетельгейзе был немного загадкой, ведь предыдущие исследования показали, что она может быть больше орбиты Юпитера. Наши же результаты свидетельствуют о том, что размер Бетельгейзе составляет всего две трети (от размера орбиты Юпитера - Ред.) Радиус звезды в 750 раз превышает радиус Солнца. Наши результаты показывают, что она расположена от нас только на расстоянии 530 световых лет - на 25 процентов ближе, чем мы думали раньше", - заявил ученые Лазло Мольнар.

Только определив точный размер звезды, удалось понять, насколько далеко она находится от нашей планеты. По словам Мольнара, Бетельгейзе все-равно находится слишком далеко от Земли, чтобы на ее обитателей как-то повлиял вероятный взрыв звезды.

Произойти это может примерно через 100 тысяч лет, что по космическим меркам сущий пустяк. Отметим, с 2019 по 2020 год астрономы заметили явное потускнение Бетельгейзе и предположили взрыв звезды в скором времени.

Напомним, ученым Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) удалось заснять вспышку сверхновой звезды в космосе.

Как сообщала "Страна", телескоп Hubbe сделал снимок спиральной галактики NGC 5643, расположенной в созвездии Волка. Недавно там взорвалась сверхновая звезда.