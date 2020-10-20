Пьяная мать ездила по Киеву, периодически выезжая на встречные полосы движения и даже попав в ДТП. Все это время в машине находился маленький ребенок, который чудом не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Три протокола и постановление - патрульные остановили водителя, которая двигалась по встречной полосе но не видела в этом нарушения ПДД. Вечером патрульные получили вызов на бульвар Перова. На линию 102 обратилось несколько очевидцев, которые видели, что по встречной полосе движется автомобиль Mercedes, который совершил ДТП и оставил место происшествия. Автомобиль продолжал движение, несмотря на то, что на переднем колесе не было резины", - указано в сообщении.

Машину нашли на улице Курнатовского, за рулем находилась женщина с признаками алкогольного опьянения, которая искренне возмутилась "остановке без оснований" и заявила, что не видит нарушения правил дорожного движения в езде по встречной полосе. Несмотря на состояние, женщина согласилась пройти тест на определение состояния опьянения при помощи "Драгера".

По результатам в крови горе-матери обнаружили 1,6 промилле.

После такой поездки у водителя конфисковали машину на штрафплощадку, а также составили протоколы в соответствии со ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), со ст. 122-4 (Оставление места ДТП), по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и составили постановление за движение по встречной полосе.

Напомним, под Киевом мать с ребенком в салоне джипа врезалась в столб, тест показал наличие алкоголя в крови. При выезде из Броваров в направлении Киева водитель не справилась с управлением и попала в ДТП. Сначала внедорожник выбросило на распределительную полосу. Затем на встречной авто вывернуло назад, где Mercedes врезался в рекламный столб.

Как сообщала "Страна", телеведущая и бизнесвумен София Кудина после страшного ДТП с тремя детьми и нетрезвым водителем Touareg заявила о безнаказанности пьянства за рулем в Украине. Она отметила, что женщина в Украине, если у нее нет влиятельных друзей или мужа, абсолютно не защищена.