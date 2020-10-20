Число смертей в Европе впервые выросло в период с марта по июнь 2020 года, на который приходится первая волна пандемии Covid-19, на 168 тысяч человек.

Соответствующие данные обнародовало европейское статистическое агентство Евростат на своем сайте.

"По данным, которые поступили от 26 стран-членов, за период с марта по июнь 2020 года было зарегистрировано на 168 тысяч больше смертей, чем в среднем регистрировалось в такой же период в течение четырех лет, начиная с 2016 года. Эти данные включают любые случаи смерти, несмотря на ее причины, и могут быть использованы для оценки прямого и косвенного воздействия пандемии Covid-19 на европейское население", - говорится в сообщении.

Пик количества смертей, по статистическим данным, пришелся на 14-ю неделю года в конце марта-начале апреля, - в среднем на 36 тысяч случаев больше, чем в эти дни в предыдущие годы. Затем началась тенденция на снижение смертности - в течение 19-й недели в мае прирост смертности составлял 5000 "дополнительных" случаев, в середине июня - снизился до 2 200.

Согласно статистическим данным, больше всего летальных случаев было зафиксировано в Испании и Италии.

Так, в Испании в период с 10 по 26-ю неделю 2020 года года регистрировалось на 48 тыс. больше случаев смертности, чем за этот же промежуток времени с 2016 по 2019 годы. В Италии количество летальных случаев составило 46 тысяч, во Франции - +30 тысяч, в Германии и в Нидерландах - по 10 тысяч смертей в каждой стране. На остальные государства Евросоюза приходится прирост смертности в целом на 25 "дополнительных" случаев.

Так, среди европейских городов наиболее пострадали итальянский Бергамо и испанская Сеговия. В первом городе и на Севере Италии рост смертности в пиковую 12-ю неделю года составил 895 процентов по сравнению с "обычным" уровнем, в Сеговии на 13-ю неделю года пришелся пик роста смертности на 634 процента.

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