Сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежее фото белой цапли на верхушке дерева, подписав снимок мотивирующими словами.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Будьте как цапля - покоряйте новые вершины", - указано в сообщении.

На снимке можно увидеть белую цаплю, которая сидит на самой верхушке березы на фоне неба в Чернобыльском заповеднике.

"Вслед за жабами", - прокомментировал подпись к фото пользователь с ником Чудище болотное.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежее фото длиннохвостой синицы на ветке и в гнезде. Осенью много длиннохвостых синиц мигрирует через территорию заповедника. Они стайками перемещаются через кустарники и кроны деревьев. В это время они активно поют. Зимой птицы присоединяются к стаям других мелких птиц и вместе кочуют в лесах в поисках пищи. Синички - очень социальные, всегда встречаются стайками. В гнездовое время пара постоянно держится вместе.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльской зоне отчуждения фотограф сняла пару молодых оленей, перебегающих дорогу. У оленей-подростков нет рогов, чтобы защищаться, а потому они стараются как можно быстрее преодолеть открытые пространства. Среди деревьев и густых кустарников - безопаснее, особенно осенью, когда листья меняют окрас в пользу этих млекопитающих.