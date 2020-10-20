Встреча Зеленского с главой британской разведки: президент на крючке?

Самая скандальная тема вчерашнего дня – информация о встрече Владимира Зеленского с главой британской разведки Ми-6 Ричардом Муром во время его визита в Лондон.

О ней ничего не было известно ни во время визита, ни сразу после него – из чего понятно, что Банковая собиралась скрыть сам факт беседы от украинцев.

Но информация все-таки была слита, причем, скорее всего, по линии Запада, – и президент ее подтвердил. В связи с чем сразу возникло огромное количество вопросов.

Самый главный из них: почему Зеленский вообще согласился на эту встречу? Очевидно, что инициировала ее не украинская сторона, потому что невозможно представить, что президент прилетает в Лондон и говорит тамошнему премьеру: а вы не против, если я еще и с главой вашей разведки встречусь? А поскольку представить это нельзя, остается только один вариант: инициативу проявили британцы.

И потому все тот же вопрос: почему украинский президент согласился на встречу, которая не только не соответствует его статусу, но и является унизительной для страны? Ведь даже Виктор Янукович, которого миллион раз называли "пророссийским", ни разу не встречался во время визитов в Москву с главами ФСБ, ГРУ или СВР.

И вопрос второй: чего хотел Мур от Зеленского? Вопрос сотрудничества разведок вполне мог быть решен на уровне их руководителей. А значит – речь могла идти только о давлении на украинского президента. Возможно, при помощи какого-то компромата.

Вопрос третий: какими могут быть последствия? После визита в Лондон в политике Банковой появились изменения, свидетельствующие об отказе от попыток вести самостоятельную политику. Пока нельзя говорить, что это тренд, но если Зеленский начнет выполнять все требования Запада, станет очевидно, что его таки посадили на крючок. И в этом случае президента у Украины не будет – будет лишь агент влияния иностранных государств.

Коронавирусный сепаратизм: займется ли центр борьбой с эпидемией?

Вчера в Украине начало действовать новое карантинное деление страны, согласно которому в красной зоне оказалась половина регионов во главе с полуторамиллионным Харьковом. Впрочем, изменений в связи с этим произошло не так уж и много, поскольку правительство по-прежнему только раскрашивает карту, а каждый город сам определяет – что означает красный цвет для него. И вчера этот "карантинный сепаратизм" стал особенно очевидным.

Естественно, ни один из "красных" городов не остановил городской транспорт. Из всех карантинных мер эта – самая крайняя, и ею, скорее всего, уже никто никогда не воспользуется, поскольку без транспорта останавливается экономика. Об этой мере нужно просто забыть. А вот все остальное рассмотрению подлежит.

Надо сказать, что Харьков как нынешний флагман красной зоны определенную сознательность все-таки проявил. Так, школьников со вчерашнего дня решением местной власти распустили на каникулы – хотя еще недавно мэрия Первой столицы становилась в позу по примеру столицы нынешней. Теперь она самостоятельно закрыла кинотеатры и ночные клубы, а также ограничила работу ТРЦ и кафе до 20:00 – то есть как раз те меры, которые нужны для минимизации "непроизводственных" контактов.

Однако при этом остались открытыми фитнес-центры, которые являются такими же элементами "необязательной программы", как и кинотеатры.

Приблизительно такие же ограничения ввел ряд других областных центров – вроде Полтавы или Сум. Но есть исключения: к примеру, в Ивано-Франковске продолжают работать кинотеатры, а в Тернополе – кафе и рестораны. И именно эти исключения приведут в итоге к тому, что правило работать не будет. Потому что владельцы харьковских кинотеатров логично спросят: почему их "красная зона" краснее франковской. А владельцы франковских ресторанов зададут аналогичный вопрос в отношении Тернополя.

Поэтому, несмотря на отдельные элементы сознательности, определять степень запретов и ограничений должна все-таки центральная власть. И она же должна контролировать выполнение. Если это правительство не в состоянии справиться с такой проблемой – значит, нужно другое правительство.

Предатели страны против "предателя" Ломаченко

Как отголосок выходных одной из топовых тем вчерашнего дня стало поражение украинского боксера Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Последствием этого поражения стал целый вал комментариев отечественных блоггеров с выражением радости по поводу победы американца.

В основном это были малоизвестные блоггеры, но среди них затесался, к примеру, мэр Львова Андрей Садовой, который также признался, что радовался поражению украинского боксера.

Весь смысл таких комментариев сводился к тому, что Ломаченко "предал Украину". Причем большинство псевдопатриотов даже не утруждали себя объяснениями, в чем именно состоит "предательство". А состоит оно в заявлениях о том, что спортсмен не порвал контакты с родными и друзьями в России, а также в словах поддержки в адрес Украинской православной церкви.

Ни контакты с отдельными россиянами, ни поддержка церкви не могут быть преступлениями в принципе, а тем более – в стране, которая продолжает через закупать российские товары на миллиарды долларов.

У категории "профессиональных патриотов" патриотизм особенный: он состоит в том, что на самом деле неважно, выиграет ли государство Украина – важно, чтобы выиграла националистическая идея. И потому нужно радоваться, если проигрывает украинский боксер, взгляды которого отличаются от взглядов украинских националистов, нужно отказываться от российской вакцины, даже если другой нет, и так далее.

Правда, очень часто выясняется, что у подобных "профессиональных патриотов" обнаруживается либо российский паспорт, либо квартира в Крыму, либо вообще партбилет КПСС, и это не удивительно, поскольку именно такие "профессиональные патриоты" на самом деле являются предателями.

Поскольку настоящий патриотизм означает одно: все, что хорошо для страны, – хорошо и для тебя. Победа Ломаченко, безусловно, положительно сказалась бы на имидже Украины, как раньше положительно сказывались на нем победы братьев Кличко или Усика.

И вообще, не стоит забывать, что до сих пор самым положительным для Украины международным событием было Евро-2012, которое выбил для страны Григорий Суркис, а безупречно провело правительство Николая Азарова. А вот "патриотические" вещи вроде закона о госязыке только портят отношения с соседями.

Зачем власти "десоветизация" кодексов УССР?

Но "профессиональные патриоты" не унимаются. Вчера первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в 2021 году нужно провести полную десоветизацию украинского законодательства. Мол, 2021-й – это год 30-летия независимости и 25-летия Конституции, поэтому негоже Украине до сих пор пользоваться Жилищным кодексом Украинской ССР.

В этом комментарии первый вице-спикер дважды продемонстрировал свою безграмотность. Причем оба раза в сфере права – то есть там, где он является целым доктором наук.

В первый раз – там, где речь идет об истории права. Доктор юридических наук должен знать, что введенный в 1804 году во Французской республике Кодекс Наполеона не был отменен даже тогда, когда самого Наполеона низвергли и восстановили дореволюционную монархию. По сравнению с этим остатки советского законодательства в украинской базе даже недостойны внимания.

Второй раз Стефанчук ошибся, когда сказал, будто в Жилищном кодексе УССР есть норма о необходимости "исповедовать идею ленинского коммунизма". Из чего становится очевидным, что первый вице-спикер этот кодекс явно не читал.

Есть еще и третий момент, на который стоит обратить внимание, хотя в данном случае речь уже не о безграмотности. В украинском законодательстве с советских времен остались только абсолютно деидеологизированные, но слишком социалистические с точки зрения Запада законы – вроде Кодекса законов о труде и уже упомянутого Жилищного кодекса. И разговоры о "десоветизации" на самом деле являются анонсом замены "слишком левых" законов новыми, в которых фактически не будет защиты прав работников от произвола работодателей, зато будет, к примеру, право государства отбирать единственное жилье за долги по упрощенной процедуре.

Вот это и является главной целью. А все остальное – просто "патриотические" разговоры.

ЕС ухудшил прогноз по экономике из-за коронавируса. А Украина?

Евросоюз резко ухудшил собственный прогноз по падению экономики в 2020 году. Глава Европейского банка Кристин Лагард заявила, что вместо ожидавшихся 5% падения реальное может составить 8-12%. И причина – ухудшение ситуации с эпидемией коронавируса.

Действительно, предыдущие прогнозы, составлявшиеся в начале лета, были озвучены на волне оптимизма после жесткого карантина, когда все считали, что смогли остановить эпидемию, и теперь начнется быстрое восстановление разрушенной экономики. Однако теперь ясно, что коронавирус был не остановлен, а лишь заторможен. И теперь все начинается по новой.

Все это логично и вполне очевидно в нынешней ситуации. Странно только, что все это очевидно для европейского руководства, но не очевидно для украинского. Наше же руководство опять решает проблемы сегодня на сегодня, то есть пытается (и то противоречиво) бороться с самой эпидемией, однако опять забывает о ее последствиях.

Поэтому до сих пор ничего не слышно ни о новых проектах наполнения антикоронавирусного фонда, ни о новых планах ужимания госбюджета, в котором по-прежнему существуют такие ненужные в сегодняшних условиях (да и вообще ненужные) расходные статьи как финансирование кино или Института нацпамяти.

Власть по-прежнему не понимает, что если не убрать это финансирование сегодня, то завтра украинское кино некому будет смотреть и от самого государства останется только национальная память.