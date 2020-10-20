Бывший народный депутат от партии Юлии Тимошенко, которого в 2009 обвинили в умышленном убийстве односельчанина и осудили на 15 лет, вновь баллотируется на должность главы ОТГ в Кировоградской области.

Об этом сообщает ВВС.

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - указано в сообщении местной территориальной избирательной комиссии.

Информацию о кандидатах на должности председателей ОТО не публикуют на сайте ЦИК.

Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец. Как известно, накануне "слуга народа" Сергей Балицкий сообщал об угрозах со стороны Лозинского из-за отказа снять свою кандидатуру. Лозинский в ответ на такое публичное заявление лишь оскорбил оппонента и заявил, что снял с себя все обвинения при помощи справедливости. Сейчас на должность главы Подвысоцкого ОТГ баллотируются шесть кандидатов.

Напомним, что именно в Голованевском районе 16 июня 2009 произошло громкое убийство, в котором обвинили Лозинского: около пгт Голованевск Лозинский отдыхал вместе с местным прокурором и начальником тогдашней милиции. В ходе "развлечений" и был убит егерь Валерий Олийнык. Впоследствии было установлено, что он скончался от выстрела из дробовика и в деле появилось имя нардепа. На защиту Лозинского бросилась сама Юлия Тимошенко, однако в итоге фигуранту пришлось сложить мандат и потерять неприкосновенность.

Впервые Лозинского обвинили в умышленном убийстве по этому делу в 2009 году и только в апреле 2011 года приговорили к 15 годам заключения, но виновным он себя не признал и должен был выйти на волю в 2025 году.

Бывший народный избранник вышел на свободу "по состоянию здоровья" уже в 2014 году. На ситуацию не закрыла глаза Генеральная прокуратура и отправила Лозинского обратно, но уже в 2016 он покинул места ограничения свободы по так называемому "закону Савченко".

Как сообщала "Страна", в мае 2019 года суд досрочно снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.