В Минздраве ответили на самые популярные вопросы о вакцинации от различных заболеваний во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. В то же время, во время пандемии Covid-19 многие взрослые с опаской относятся к вакцинации, особенно иммунизации детей. Мы собрали самые актуальные вопросы, чтобы рассказать все о вакцинации в условиях новой коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

Безопасно ли вакцинировать детей во время пандемии коронавируса?

- Да. Потенциальный контакт с инфекционным заболеванием не является противопоказанием для плановой иммунизации. Соответственно, пандемия Covid-19 не создает риски, связанные с вакцинацией. Курс плановой вакцинации следует продолжать насколько это возможно. Однако, необходимо обеспечить соблюдение мер безопасности при посещении медицинского учреждения.

World Health Organization (WHO) рекомендует проводить плановую вакцинацию в соответствии с Календарем прививок даже во время пандемии Covid-19. Особенно важна вакцинация детей, которые должны получить все вакцины, предусмотренные календарем прививок при рождении и в первые два года жизни. Эти вакцины могут быть различными в разных странах в зависимости от национальных рекомендаций. Если иммунизация была приостановлена, ее необходимо восстановить как можно быстрее и наверстать прививки.

Повышает ли вакцинация риск заражения коронавирусом у ребенка?

- Нет. Нет доказательств того, что вакцинация повышает риск заразиться коронавирусом или влияет на течение заболевания. Вакцинация против другого заболевания не ослабляет иммунный ответ человека на другую болезнь. Более того, плановая вакцинация детей во время пандемии Covid-19 защитит их от заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.

Безопасно ли вакцинировать ребенка во время инкубационного периода Covid-19?

- Да. Вакцинация не создает риски для человека, который был в контакте с больным или который находится в инкубационном периоде. Это означает, что вакцинация не повлияет на течение коронавируса у ребенка, который мог быть инфицирован, но не имел симптомов заболевания в момент вакцинации или у ребенка, который мог быть инфицирован Covid-19 вскоре после вакцинации.

Является ли заражение коронавирусом противопоказанием к вакцинации?

- Хотя легкие симптомы заболевания: лихорадка и или кашель, которые могут наблюдаться также при коронавирусе, не являются противопоказанием для вакцинации, в этом случае следует сделать перерыв для минимизации заражения окружающих.

Существуют специфические вакцины, рекомендованные для врачей в условиях пандемии коронавируса?

- Сейчас вакцины против Covid-19 не существует. По состоянию на 11 апреля 2020 годы 6 вакцин-кандидатов проходили клинические испытания. 77 других вакцин-кандидатов находились на стадии доклинических исследований. ВОЗ сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы как можно быстрее создать и распространить среди жителей Земли безопасную и эффективную вакцину.

Напомним, пандемия коронавируса на планете вынуждает ВОЗ и правительства различных стран планировать свою борьбу с грозным заболеванием и уже сейчас определять группы населения, которые пойдут на уколы в первую очередь.

Как сообщала "Страна", американская фармацевтическая компания Pfizer разработала экспериментальную вакцину против коронавируса. Ученые хотят впервые провести вакцинацию детям в возрасте от 12 лет. В эксперименте поучаствуют и подростки из США.